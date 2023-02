Ons Jabeur salta i tornei di Doha e Dubai causa una piccola operazione al ginocchio

Ons Jabeur non sarà presente al WTA 500 di Doha e al WTA 1000 di Dubai a causa di un infortunio al ginocchio che l’aveva già condizionata durante gli Australian Open. La tunisina ha deciso di sottoporsi ad una piccola operazione per cercare di guarire definitivamente e di tornare presto al top. “Devo prendermi cura della mia salute – ha scritto la numero 3 del mondo sui social –. Il mio team medico ha deciso che devo sottopormi a una piccola operazione per poter tornare in campo e giocare bene. Dovrò ritirarmi da Doha e Dubai e questo mi spezza il cuore. Vorrei chiedere scusa a tutti i fan in Medio Oriente che stavano aspettando questa reunion. Prometto che tornerò più forte e in salute“. Il ritorno alle competizioni dovrebbe avvenire in occasione del WTA 1000 di Indian Wells, torneo che inizierà il prossimo 8 marzo.

