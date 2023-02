Coppa Italia femminile: Inter, Milan, Roma e Juve in semifinale

Inter, Milan, Roma e Juve volano in semifinale nella Coppa Italia femminile 2022/2023. Tanti i gol e le emozioni nel pomeriggio dedicato al ritorno dei quarti di finale, con anche qualche colpo di scena. Le nerazzurre chiudono il primo tempo in netto vantaggio sul 3-0, ma la Sampdoria reagisce alla grande nella seconda frazione portandosi in vantaggio sul 4-3 prima di arrendersi, però, ai calci di rigore. Alle rossonere, invece, è bastato l’1-1 casalingo contro la Fiorentina firmato Asllani (rigore) e Hammarlund. Tutto facile per Roma e Juventus, che dopo i netti successi ottenuti all’andata hanno ancora la meglio rispettivamente su Pomigliano (2-0) e H&D Chievo Women (3-0). Nelle semifinali, in programma il 4/5 marzo (andata) e l’11/12 marzo (ritorno), le bianconere affronteranno l’Inter, mentre il Milan sfiderà la Roma