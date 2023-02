Barcellona, la Corte Ue respinge ricorso tifosi contro Messi al Psg

La Corte europea ha respinto il ricorso di un gruppo di tifosi francesi del Barcellona che aveva chiesto alla Commissione di indagare su delle possibili irregolarità commesse dal Psg nel momento in cui ha ingaggiato Lionel Messi, con l’accusa di aver messo a repentaglio le finanze dei catalani. Il tribunale di Lussemburgo, però, ha deciso che la Corte UE non ha la possibilità di accettare i tifosi come parte in causa e non deve aprire un’istruttoria in merito.