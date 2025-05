La finale agli Internazionali di Roma tra Sinner e Alcaraz promette di dare spettacolo: ecco come sta il tennista italiano in vista dell’importante appuntamento.

Jannik Sinner, in semifinale a Roma contro Paul, ha messo in scena una rimonta incredibile ma ha anche fatto parecchio preoccupare. Nessuno si sarebbe mai aspettato un inizio come quello che c’è stato sul Centrale del Foro Italico: vedere il numero 1 del mondo perdere il primo set 1-6 non era infatti assolutamente preventivabile. Poi però, a partire dal secondo set, il passo è completamente cambiato e l’altoatesino non ha concesso quasi più nulla al n.12 del mondo. Tanto che gli altri due set si sono chiusi col punteggio di 6-0, 6-3.

Una semifinale in cui la tensione è stata palpabile, tanto che la mamma di Sinner ha lasciato gli spalti dopo l’1-6. Motivo questo per il quale la vittoria ha assunto un significato ancora più importante al termine sul campo di Roma. Tornare dopo i tre mesi di squalifica e riuscire a conquistare la finale, per la prima volta in carriera, è molto più di una semplice risposta. E solo Sinner poteva riuscirci.

Nel corso del match con Paul, però, a far preoccupare sono stati anche i momenti in cui Jannik si è toccato la coscia; momenti che hanno fatto temere il peggio. Non si è alla fine trattato di nessun problema fisico, se non di una vescica parecchio dolorante sotto il piede. Ma ecco cosa filtra in merito alle sue condizioni e a come può arrivare domani in campo alla vigilia della finale con Alcaraz.

Sinner, la finale con Alcaraz si avvicina: come sta il n.1 del tennis mondiale

Quella contro Carlos Alcaraz, per Jannik Sinner sarà la seconda finale in altrettanti tornei stagionali giocati. Nonché la prima finale conquistata agli Internazionali d’Italia in un ritorno trionfale a Roma. Filtra in ogni caso ottimismo sulle condizioni di Sinner che si sta preparando al meglio per affrontare lo spagnolo, suo rivale più sofferto. Soprattutto su terra.

Giocare contro Alcaraz sarà tutt’altro che semplice ma il pubblico ce la metterà tutta – ancora di più per la finale – per spingerlo e caricarlo nel migliore dei modi possibili.

Sinner-Alcaraz a Roma sarà la sfida più importante vista quest’anno e promette di regalare spettacolo. Per l’orario è ancora tutto da definire, ma difficilmente si giocherà prima delle 17:30. Eppure manca sempre meno per assistere al big match nella Capitale e per tutti i dettagli del caso.