Roma-Milan non vedrà uno dei protagonisti annunciati: Artem Dovbyk è fuori dalla lista dei convocati di Ranieri a causa di un problema muscolare.

Roma-Milan | La Roma ha diramato i convocati per la gara con il Milan di domani, oltre le assenze già annunciate di Pellegrini e Dybala, non ci sarà nemmeno Artem Dovbyk per via di un problema muscolare. Il calciatore proverà il recupero per la gara di Torino.

Roma-Milan, i convocati di Ranieri

Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, De Marzi, El Shaarawy, Gourna Douath, Hummels, Koné, Mancini, Ndicka, Nelsson, Paredes, Pisilli, Rensch, Saelemaekers, Salah Eddine, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’dicka; 2 Rensch, 17 Koné, 4 Cristante, 3 Angelino; 18 Soulè; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk. All.: Ranieri.

Milan (3-4-3): 16 Maignan, 23 Tomori, 46Gabbia, 31 Pavlovic, 20 Jimenez, 29 Fofana, 14 Reijnders, 19 Theo Hernandez, 11 Pulisic, 7 Gimenez, 10 Leao. All.: Conceiçao.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Quote Snai: 2.30; 3.45; 2.90.