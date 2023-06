Novak Djokovic scrive un’altra pagina di Storia: a Parigi vince il 23esimo slam, mai nessuno come lui

Novak Djokovic scrive un altro pezzo di storia sul ‘Philippe Chatrier’ di Parigi, sconfiggendo Casper Ruud e aggiudicandosi per la terza volta – dopo i successi del 2016 e 2021 -, il titolo del Roland Garros. Ma è soprattutto il trionfo che gli permette di superare Rafael Nadal nel computo totale degli Slam vinti in carriera, diventando in questo modo il più vincente di sempre: è il 23° titolo major, mai nessuno come lui.

E a questo punto non può che tornare d’attualità anche un altro traguardo che nel 2021 gli sfuggì per un soffio: il ‘Calendar Grand Slam’, ovvero la possibilità di conquistare le quattro prove più importanti del circuito nello stesso anno solare. Ora “Nole” si ritrova nuovamente a metà strada, con l’evento londinese che incombe tra tre settimane e in seguito, a settembre, il torneo newyorkese nel quale farà il suo ritorno dopo aver saltato l’edizione 2022 a causa delle note vicissitudini inerenti al vaccino anti-covid.