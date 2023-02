Fognini-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Carlos Alcaraz nel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023 (terra battuta). Per entrambi l’esordio nella città brasiliana si è rivelato piuttosto morbido. Il ligure non ha lasciato scampo al qualificato cileno Marcelo Tomas Barrios Vera mentre il giovane spagnolo ha ampiamente rispettato il pronostico contro la wild card locale Mateus Alves. Il numero due del mondo si è portato a casa l’unico precedente.

L’incontro andò in scena proprio l’anno scorso sul rosso carioca e terminò con il successo in due set abbastanza tirati dell’allievo di Ferrero, che conquistò l’accesso all’ultimo atto (poi vinto contro l’argentino Diego Schwartzman). Fognini partirà sfavorito anche questa volta. A Rio, tuttavia, riesce sempre a mostrare un ottimo livello di tennis. Oltre alla semifinale ottenuta lo scorso anno, infatti, può vantare la finale raggiunta nel 2015, edizione in cui, tra gli altri, estromise dal torneo anche il ventidue volte campione Slam Rafael Nadal.

Fognini e Alcaraz scenderanno in campo oggi (mercoledì 23 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Quadra Guga Kuerten con inizio fissato non prima delle ore 23:00 italiane (le ore 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la partita di secondo turno tra Fognini e Alcaraz fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.