Roma-Salisburgo 2-0, Dybala: “In queste partite so di dover dare qualcosa di più”

“E’ stata una partita molto difficile, ma l’abbiamo vissuta come una finale dal primo minuto”. Lo ha detto l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, dopo la vittoria contro il Salisburgo: “Non immaginavo tutta questa passione, quando stai dentro vedi le cose in un’altra maniera. Diamo qualcosa in più per i tifosi”. Sui problemi fisici: “Per queste partite so di dover dare qualcosa in più anche se non sono al 100%. Ho stretto i denti, abbiamo vinto fortunatamente”.