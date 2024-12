Lega Serie A e Meta hanno annunciato quest’oggi di aver avviato una “stretta collaborazione” nella lotta alla pirateria online degli eventi sportivi su scala globale. Per la prima volta, la governance del massimo campionato ha stretto un accordo di partnership con un’azienda tecnologica: “È un passo avanti determinante, ringrazio Meta per il supporto e gli strumenti automatici messi a disposizione”, ha dichiarato Luigi De Siervo, ad uscente della Lega Serie A. “La collaborazione con i proprietari di contenuti come la Lega Serie A sono la chiave per individuare ed eliminare la pirateria online di eventi sportivi”, ha aggiunto Luca Colombo, Country Director di Meta Italia.

Con l’accordo, la Lega Serie A avrà accesso a “Rights Manager”, un sistema ideato da Meta e in grado di proteggere i contenuti in tutto il mondo, compresi quelli live in tempo reale, da chi tenta di violare un copyright. Attraverso questo sofisticato sistema, la Lega Serie A non solo sarà in grado di monitorare quando i propri contenuti – dagli highlights alle dirette illegali dei match del massimo campionato – vengono caricati in modo illecito dai pirati su Facebook e Instagram a livello globale, ma sarà anche in grado di bloccare automaticamente e con facilità le suddette violazioni online, il tutto in modo automatico e senza dover intervenire di volta in volta. Non solo: grazie a questo accordo, la Lega Serie A e Meta stanno anche lavorando a una serie di modalità ulteriori attraverso le quali la Lega può segnalare i contenuti in violazione affinché vengano rimossi in modo rapido.