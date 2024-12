Arrivano i primi verdetti dalla seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2025 incorso al King Abdullah Sports City di Jeddah. Nel corso della sessione diurna, che ha visto protagonista il gruppo rosso, Alex Michelsen ha centrato l’accesso in semifinale con una partita ancora da giocare, dopo aver sconfitto in rimonta con il punteggio di 1-4 4-1 4-3(6) 4-3(5) il francese Van Assche, mentre Baravareddy ha sorprendentemente battuto Shang per 3-4(3) 4-2 4-2 4-1, eliminando così la promessa cinese dal torneo. Lo statunitense e il francese venerdì si contenderanno in uno scontro diretto il secondo posto nel girone e quindi un posto in semifinale. Nel gruppo blu situazione simile, ovvero con Joao Fonseca già in semifinale dopo la vittoria odierna in quattro set su Tien e Mensik eliminato avendo perso entrambe le partite giocate, compreso quella contro Fils oggi. Il francese n°20 ATP e Tien domani si giocano l’altro posto in semifinale.

PRIMA GIOIA PER BASAVEREDDY, SHANG OUT

La giornata si è aperta con l’eliminazione a sorpresa di uno dei giocatori più attesi qui in Arabia Saudita. Un Juncsheng Shang non al meglio dal punto di vista fisico è invece andato ko contro Nishesh Basavareddy, vincitore in rimonta con lo score di 3-4(3) 4-2 4-2 4-1. Dopo il primo parziale vinto al tie-break, l’attuale n°50 del ranking ATP non è riuscito ad opporre molta resistenza, finendo per cedere nettamente le successive tre frazioni e salutando così in anticipo la competizione. Primo successo contro un top-50 invece per l’americano di origini indiane, che domani proverà a centrare la semifinale.