Il calciatore del Napoli lascerà il club nel mercato di gennaio, la scelta è già stata presa: resterà in Serie A, è corsa a tre.

La fine del 2024 è dietro l’angolo, le squadre di Serie A si apprestano a disputare queste ultime partite dell’anno solare e del girone di andata del campionato. Il Napoli di Antonio Conte le dovrà affrontare senza un pilastro della difesa come Alessandro Buongiorno.

Il centrale azzurro si è infatti infortunato in allenamento a Castel Volturno, procurandosi una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo terrà ai box per circa un mese, rischiando di fargli saltare due importanti big match contro Fiorentina e Atalanta.

Proprio per questo motivo, il Napoli starebbe pensando di intervenire sul mercato a gennaio per regalare a mister Antonio Conte un nuovo difensore centrale con maggior esperienza. Le alternative alla coppia centrale titolare attualmente sono Rafa Marin e Juan Jesus, ma entrambi non garantiscono una sicurezza difensiva impeccabile.

Oltre al mercato in entrata, però, il Napoli starebbe anche pensando ad eventuali cessioni per gennaio. Uno dei giocatori a salutare sarà quasi sicuramente Alessio Zerbin.

Calciomercato Napoli, Zerbin sarà ceduto a gennaio

Lo spazio per Alessio Zerbin in questa stagione è ridotto allo zero. In campionato, il classe ’99 ha giocato soltanto un minuto, entrando al 94′ al posto di Mathias Olivera nella sfida vinta per 2-0 contro il Milan a San Siro. L’unica presenza da titolare è arrivata contro la Lazio in Coppa Italia, in un ruolo inedito e non consono alle sue caratteristiche. Ecco perché l’addio a gennaio è una priorità per lui, il ragazzo ha voglia di giocare con maggior continuità.

Qualche giorno fa, fu lo stesso Furio Valcareggi, membro dell’entourage del calciatore, a confermare l’accordo con il direttore sportivo Giovanni Manna per la cessione nel mercato di gennaio. Ma dove giocherà Zerbin? La squadra attualmente in pole position pare essere l’Empoli.

Il club toscano avrebbe già trovato un’intesa di massima con il Napoli, tra i due presidenti c’è sempre stato un ottimo feeling, le due squadre hanno imbastito molte trattative negli ultimi anni. Niente da fare quindi per Genoa, Venezia e Monza, anche loro interessate all’attaccante ex Frosinone.

Zerbin quindi ripartirà da una squadra di medio-bassa classifica per provare a imporsi e ritrovare quel minutaggio perso in questa prima fase di stagione.