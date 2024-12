L’ATP ha versato 1,3 milioni di dollari a 26 giocatori, mandando avanti il programma di sicurezza finanziaria, che debuttato quest’anno. Il piano, in fase di sperimentazione nel 2024, verrà intensificato nel 2025. Il ‘programma Baseline’ garantisce un reddito minimo ai primi 250 giocatori del ranking singolare. Il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi utilizza parole di ottimismo nel descrivere il piano: “Stiamo offrendo ai giocatori il supporto finanziario di cui hanno bisogno per superare le sfide e costruire una carriera sostenibile, che si tratti di infortuni, battute d’arresto nelle prestazioni o di un primo approccio al tour“, ha affermato il numero uno nel corso della conferenza stampa. “Con 1,3 milioni di $ distribuiti ai giocatori nel primo anno di Baseline, l’impatto è già chiaro. Con le espansioni previste per il 2025, questo è solo l’inizio“, conclude.

Il problema finanziario è un tema importante per i tennisti che occupano posizioni meno di rilievo nel ranking mondiale. Se i giocatori delle prime piazze ottengono somme di denaro più ingenti e possono inoltre godere di sponsorizzazioni di rilievo, chi si trova più in basso in classifica possono anche faticare a portare avanti la loro attività sportiva. I guadagni sono infatti risicati, a volte fin troppo bassi per consentire agli atleti di continuare la propria carriera come desiderato. Il problema è arrivato al centro del dibattito pubblico nel corso della pandemia da Covid-19, nel corso della quale anche Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic si sono esposti, chiedendo una soluzione per i colleghi.

Nel corso del 2024, sono diciassette i giocatori che hanno potuto beneficiare del piano di garanzia minima. L’ATP ha così coperto eventuali carenze nel momento in cui i guadagni sono scesi sotto la soglia delineata. I piani presentati sono stati diversi, in modo da venire incontro a diverse necessità del gruppo di giocatori selezionati. Tre tennisti, sono stati tutelati dal piano di protezione del reddito dopo che la loro stagione è stata compromessa da infortuni. Un unico giocatore ha ricevuto le somme da entrambi i piani citati. Infine, sette giocatori emergenti hanno potuto contare su aiuti finanziari dal piano di investimenti per i nuovi arrivati. Questo programma è dedicato ai tennisti entrati per la prima volta nella top 125 nel corso della loro carriera.

Nel 2025, è atteso un aumento delle soglie minime garantite. Da 150.000 dollari, i giocatori di singolare che si troveranno tra la posizione 101 e quella 175, riceveranno 200.000 dollari. Chi invece sarà qualificato tra la 176esima piazza e la 250esima, otterrà 100.000 dollari, rispetto ai 75.000 del 2024. I primi 100 classificati, invece riceveranno 300.000 dollari, con ATP che ha confermato la stessa somma del 2024. Dunque, tutti i giocatori che hanno concluso l’anno solare del 2024 tra i primi 250, guadagneranno un minimo di 100.000 dollari il prossimo anno. L’unica clausola è che il tennista, selezionato per uno dei programmi, giochi un minimo di quindici eventi nel corso del 2025.