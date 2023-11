Next Gen Atp Finals 2023, un buon Luca Nardi perde in cinque set al debutto a Jeddah contro Arthur Fils

Luca Nardi è protagonista di un buon debutto, ma viene sconfitto al fotofinish da Arthur Fils nel suo match d’apertura alle Next Gen Finals 2023. Nel primo incontro giocato nella nuova location di Jeddah, il tennista pesarese classe ’03 impegna per più di due ore di gioco colui che è il grande favorito della competizione riservata ai talenti under 21 del circuito Atp. Alla fine prevale il ’05 transalpino con il punteggio di 2-4 4-3(6) 4-2 1-4 4-2, riuscendo a mettere a segno al deciding point un break decisivo che gli permette di evitare il tie-break nel quinto set. L’azzurro ha però ancora una volta dimostrato di avere tutte le carte in regola sotto il piano tecnico per potersela giocare anche a livelli più alti di classifica rispetto alla sua attuale che lo vede fuori dai primi 100.

LA CRONACA – Nel primo set entrambi partono bene al servizio, ma sul 2-2 Fils incappa in un turno pessimo e colmo di errori gratuiti. Nardi ne approfitta, si conquista l’opportunità di poter chiudere il parziale e ci riesce chiudendo 4-2. Chances di break nulle nella seconda frazione, che vede i due giocatori arrivare al tie-break senza aver concesso alcuna occasione all’avversario. Qui Fils va due volte avanti di un minibreak, ma Nardi recupera sempre e sul 6-5 si guadagna lui un set point. Il pesarese mette in rete la risposta di rovescio, poi perde anche i due punti successivi e con essi il set per 4-3(6).

Un buon momento per il giovane tralento francese, che alza sempre più il livello ed è decisamente meno falloso rispetto all’inizio della partita. Apre il terzo set con un break a quindici, il primo del match, che poi riesce a mantenere fino al 4-2 finale. La reazione di Nardi arriva, e con un break nel quarto gioco – anche scaturito da un Fils che commette doppio fallo nel momento più importante – riesce ad aggiudicarsi anche il parziale per 4-1, portando il match al quinto.

Il match giunge al quinto e decisivo set, superando le due ore complessive di gioco. Niente di particolare da segnalare fino al 3-2 Fils, quando Nardi si ritrova 0-30 chiamato a servire per rimanere nella partita. Il pesarese conquista con coraggio tre punti di fila, ma Fils si arrampica sul 40-40 e si gioca un match point sul deciding point. Qui Luca è costretto a giocare una seconda e il francese lo punisce con una risposta di dritto vincente che gli consegna il match.