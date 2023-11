Giornata decisiva per il voto in vista di Expo 2030. Tra le città in lizza, anche Roma, che tra gli altri schiera anche Jannik Sinner in una missione impegnativa la sfida ai sauditi di Riyadh, e con i sudcoreani di Busan come terzo incomodo. Il fenomeno del nostro tennis ha lanciato un messaggio che incoraggia a votare in favore dell’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Expo 2030 Roma (@expo2030_roma)