La United States Tennis Association (USTA) ha annunciato diverse novità sul torneo di doppio misto agli Us Open 2025. Il torneo è stato spostato alla prima settimana dell’evento (quella delle qualificazioni), durante il quale si svolgerà anche la Fan Week, che lo scorso anno ha riscosso grande successo. Con il doppio misto che non si disputerà più durante il tabellone principale di singolare, anche i migliori tennisti avranno la possibilità di mettersi alla prova in coppia per poi concentrarsi al massimo sul singolare. Si giocherà su due soli giorni presso l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium. Regol rivisitate con set da quattro game, tranne la finale che sarà su sei giochi.

“Non potrei essere più entusiasta di presentare questa innovazione rivoluzionaria all’US Open 2025. Programmeremo doppi misti sul campo centrale e consentiremo a più fan in tutto il mondo di provare l’emozione di guardare le loro star preferite competere per questo ambito titolo del Grande Slam. Dando alla competizione la sua ribalta, stiamo cercando i elevare i doppi misti a un livello superiore per mostrare la grande varietà che ha il nostro sport e il nostro paese. Stiamo lavorando a stretto contatto con i migliori giocatori, in modo tale da raccogliere il più grande numero possibile di adesioni”, ha detto Lew Sherr, direttore esecutivo e CEO dell’USTA.

Jessica Pegula, finalista del doppio misto US Open 2023 e finalista del singolo US Open 2024, ha commentato la novità: “Come giocatrice a cui piace giocare in doppio, sono entusiasta dell’opportunità di giocare il torneo di doppio misto US Open 2025 durante la prima settimana. Apprezzo l’importanza data all’innovazione e all’esplorazione di nuovi modi per coinvolgere più fan e far crescere il nostro sport”.

La rivisitazione del campionato di doppio misto US Open 2025 arriva dopo l’enorme successo dell’evento “Mixed Madness” US Open 2024, giocato all’Arthur Ashe Stadium durante la Fan Week dell’anno scorso. L’evento, vinto da Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, ha registrato grandi cifre di partecipazione.

Le novità

Un tabellone di giocatori con 16 coppie, otto coppie che guadagnano l’accesso diretto in base alla loro classifica singolare combinata e otto wild-card.

Partite al meglio dei tre set con set brevi a quattro giochi, tie-break a quattro pari e un tiebreak di partita a 10 punti al posto di un terzo set.

La finale sarà una partita al meglio dei tre set a sei giochi, tie-break a sei pari e un tiebreak di partita a 10 punti al posto di un terzo set.

Tutte le partite si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium o sul Louis Armstrong Stadium.

Dove vedere il torneo di doppio

Nel 2025, le semifinali e la finale andranno in onda in diretta negli Stati Uniti su ESPN2 in prima serata, mentre il primo e il secondo round saranno trasmessi su ESPN2, ESPNEWS ed ESPN+, con tutte le partite di doppio misto rese disponibili alle emittenti globali, tra cui Sky, Eurosport e WOWOW. Tutte le partite saranno disponibili alle emittenti internazionali (World Feed).