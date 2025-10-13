Niente da fare per Luca Nardi all’ATP 250 di Almaty: l’azzurro non è riuscito a superare il primo turno del torneo contro Marozsan.

Non sono arrivate buone notizie per l’Italia dall’ATP 250 di Almaty: Luca Nardi è sceso oggi in campo per l’esordio nel torneo ma non è riuscito a superare il turno contro Fabian Marozsan.

Nardi out all’ATP 250 di Almaty: passa il turno Marozsan

Si è trattato di un match comunque complicato e il punteggio in questo senso non mente: l’ungherese si è imposto con il risultato di 7-6(3) 6-3.

Marozsan se la vedrà al prossimo appuntamento con uno tra l’americano Brandon Nakashima, numero 5 del seeding, e il serbo Hamad Medjedovic.

Su quattro incontri contro l’ungherese, Nardi ha purtroppo ottenuto quattro sconfitte. Un trend che va necessariamente invertito e cambiato. Anche per questa è la quinta sconfitta nelle ultime sei disputate dall’italiano in una competizione ufficiale.