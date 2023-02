Salernitana-Juventus stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Salernitana contro Juventus. Alle 20:45 di martedì 7 febbraio le due squadre scenderanno in campo all’Arechi nell’ultimo posticipo della ventunesima giornata di Serie A. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo otto vittorie di fila in campionato senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti. Allegri cerca la svolta e una piccola rivincita dopo la sfida di andata densa di polemiche. Nicola cerca lo scossone tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona calda.