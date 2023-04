Nardi-Lestienne oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Constant Lestienne nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Entrambi hanno giocato ad Estoril (Portogallo) la settimana scorsa arrendendosi all’esordio rispettivamente per mano del serbo Miomir Kecmanovic e dello statunitense Ben Shelton. Il francese ha vinto in tre set l’unico scontro diretto andato in scena sul circuito minore nel 2021. Tutti e due vogliono immediatamente invertire la rotta essendosi resi protagonisti di un inizio di stagione abbastanza anonimo, caratterizzato da più ombre che luci. Facile intuire, dunque, che sarà un match all’insegna dell’equilibrio e della tensione, a maggior ragione su un palcoscenico così prestigioso. Sarà il transalpino a partire leggermente favorito rispetto a Nardi secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è l’accesso al turno decisivo, dove chi vince se la vedrebbe contro uno tra lo spagnolo Pedro Martinez Portero oppure lo spilungone teutonico Oscar Otte.

Nardi e Lestienne scenderanno in campo oggi (sabato 8 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00. Trattandosi di un match del tabellone cadetto non è prevista una copertura televisiva o streaming. Le partite del tabellone principale, invece, saranno trasmesse da Sky Sport, che segue la kermesse monegasca attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sportface.it monitorerà il match di qualificazione tra Nardi e Lestienne garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del primo Masters 1000 stagionale sul rosso.