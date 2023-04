Como-Genoa, Gilardino: “Partita da giocare, non guardiamo altri campi”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha presentato in conferenza stampa il match che lunedì vedrà il Grifone impegnato a Como. “Sarà fondamentale avere l’atteggiamento giusto, il Como da quando è arrivato Longo ha raccolto risultati importanti e ha giocatori che possono fare la differenza in attacco – ha spiegato Gilardino – Si tratta di un’altra partita che va giocata, così come è stato per esempio con il Cosenza. Non possiamo dare nulla per scontato e non dobbiamo pensare ai risultati delle altre squadre.”

A livello di formazione, sicuramente non ci sarà Sturaro per squalifica: “Bani sta cercando di recuperare dal problema al setto nasale ma non è facile – prosegue il tecnico del Genoa – Davanti ho recuperato tutti, hanno caratteristiche diverse e tutti vogliono giocare scalpitando. E’ bello quando si vede questa voglia nei giocatori anche quando non sono al meglio.”