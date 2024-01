Nadal-Thiem oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Dominic Thiem nel primo turno dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Il maiorchino torna a giocare un incontro ufficiale in singolare dal secondo turno degli Australian Open dell’anno scorso. Entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card, adesso trova sulla sua strada il top cento austriaco, bravo a vincere due buone partite nel tabellone di qualificazione. Nadal, nonostante il lungo periodo ai box per via dell’infortunio, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il veterano spagnolo, inoltre, può fare leva su un bilancio favorevole per quello che riguarda gli scontri diretti (9-6). Per il vincitore in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra il russo Aslan Karatsev, testa di serie numero otto, oppure la wild card locale Jason Kubler.

Nadal e Thiem scenderanno in campo oggi (martedì 2 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sulla Pat Rafter Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.30 italiane (le 18.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, un canale dedicato esclusivamente al torneo di Brisbane ovvero Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Nadal e Thiem, garantendo ai propri lettori una diretta testuale, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.