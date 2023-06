Nadal, intervento in artroscopia all’ileopsoas: rientro nel 2024?

Dopo mesi di calvario, alla fine, Rafael Nadal ha optato per l’intervento chirurgico. L’ex numero uno al mondo, che nelle scorse settimane aveva dichiarato di essere costretto a prendersi una pausa indefinita dal tennis a causa dell’infortunio patito in Australia, è stato operato in artroscopia per la lesione all’ileopsoas sinistro che lo affligge ormai da gennaio. Intervento che potrebbe tenerlo lontano per i prossimi cinque mesi e che quindi potrebbe costringerlo a tornare in campo solo nel 2024 per il suo ultimo anno da professionista.