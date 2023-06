Francia, caos in Ligue 2: Bourdeaux-Rodez interrotta, promozione lontana per i girondini

di Michele Muzzarelli 1

Situazione paradossale in Ligue 2, il secondo campionato francese, dove la sfida tra Bordeaux e Rodez è stata interrotta al 22′ del primo tempo. Il motivo? L‘invasione di campo di un tifoso dei Girondini, che ha colpito e gettato a terra il giocatore del Rodez Lucas Buades. Quest’ultimo aveva appena segnato il gol del vantaggio ospite, con tanto di esultanza provocatoria sotto la curva del Bordeaux. Buades è stato trasportato in ospedale per una commozione cerebrale, il 45enne tifoso è stato fermato e l’arbitro ha immediatamente interrotto la partita.

Si attende ora la decisione del Giudice Sportivo, che potrebbe decretare la vittoria a tavolino per 0-3 del Rodez che si garantirebbe così la salvezza all’ultima giornata ai danni dell’Annecy, sconfitto dall’Fc Paris. Il Bordeaux rischia invece di veder sfumare il sogno della promozione in Ligue 1: i Girondini infatti avevano bisogno di un risultato migliore del Metz, che però ha vinto 3-2 con il Bastia. Al Bordeaux quindi servirebbe una vittoria con almeno 4 gol di scarto per superare il Metz nella differenza reti. Adesso ovviamente è anche battaglia tra le dirigenze, con il presidente del Bordeaux che chiede la ripetizione della partita e quello del Rodez che afferma di non aver mai visto una partita rigiocata dopo l’ultima giornata di campionato.