Nadal dopo l’infortunio a Brisbane: “Dolore simile all’anno scorso, ma sembra più muscolare”

La sconfitta di Rafa Nadal ai quarti di finale dell’ATP di Brisbane passa in secondo piano, perché a preoccupare sono le sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha lasciato la Pat Rafter Arena in lacrime dopo una nuova ricaduta all’anca operata e in conferenza stampa ha rivelato: “Il dolore è nello stesso punto dell’anno scorso, ma sento che stavolta il problema è più muscolare. Probabilmente è a causa della stanchezza. La scorsa stagione era il tendine e la sensazione era completamente diversa perché lo notavo molto di più. Oggi non ho sentito nulla, chiaro che essendo nello stesso posto sono più preoccupato. La cosa migliore sarebbe un sovraccarico muscolare dopo lo sforzo di questi tre giorni, ma è ancora presto per saperlo“.

Nadal ha poi proseguito: “Devo vedere come mi sveglio domani. In questi giorni ho sempre parlato con cautela perché so che dopo un anno è difficile che il corpo possa disputare tornei di altissimo livello. Non sai mai come reagisce. Ecco perché devo accettare le cose come vengono. Spero che non sia niente di grave e spero di poter avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana e giocare a Melbourne. La verità è che in questo momento non sono sicuro al 100% di nulla“. Infine non manca un pizzico di positività: “Possono succedere molte cose al corpo dopo un anno senza giocare. Speriamo sia solo stanchezza muscolare. Non sono venuto qui per vincere tornei, sono venuto per provare a tornare nel modo migliore possibile. Spero che domani o dopodomani le sensazioni miglioreranno. Se non mi sentirò bene farò degli esami e vedremo. Ora è il momento di stare calmo e aspettare“.