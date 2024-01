Sassuolo, Dionisi: “L’unico ostacolo di domani siamo noi, l’ambiente lo sentiamo”

La crisi del Sassuolo (un solo successo nelle ultime 12 giornate) si misura domani contro una Fiorentina lanciata dal 4° posto, che arriva al Mapei Stadium spinta da oltre 5mila tifosi.

Per mister Alessio Dionisi “l’unico ostacolo di domani siamo noi“. Un messaggio chiaro alla sua squadra dopo i 3 gol subiti con l’Atalanta in Coppa Italia, che hanno portato anche alla contestazione dei tifosi. “L’ambiente lo sentiamo e l’umore dello spogliatoio è quello di una squadra che si allena per vincere, ma non riesce da alcune partite a farlo. Siamo arrabbiati ma non dobbiamo essere abbattuti. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente“.

Si parla anche del mercato, ma Dionisi non si sbilancia: “Mi informano di quello che scrivono i giornali – conclude – ma io parlo dei giocatori che alleno. Se devo parlare del mercato ne parlo con la società, perché non è il momento di perdere tempo in interviste su queste cose. Per me sono perdite di tempo perché costruirei alibi, abbiamo le risorse interne per ottenere il nostro obiettivo“.