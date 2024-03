Nadal-Alcaraz: tutto pronto per il Netflix Slam a Las Vegas

Domenica 3 marzo a Las Vegas Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si affronteranno alle ore 21.00 in un’esibizione al casinò Mandalay Bay Resort. L’incontro sarà trasmesso dalla piattaforma streaming Netflix, che per la seconda volta nella sua storia entra nel campo delle dirette sportive. In Spagna inoltre i due commentatori d’eccezione saranno Feliciano Lopez e David Ferrer. I due assi del tennis spagnolo riempiranno i 12.000 posti della Michelob Ultra Arena per una serata che passerà alla storia. Rafa e Carlitos sono apparsi insieme ieri per parlare con i media presenti all’evento: potrebbe non essere l’ultima volta che succede quest’anno, vista la possibilità del torneo di doppio ai Giochi Olimpici di Parigi. Allo stesso modo è stata annunciata la loro partecipazione al Six Kings Slam che si svolgerà a Riyadh a metà ottobre.

La sfida tra Nadal e Alcaraz si svolgerà al meglio dei due set, con un super tie break se necessario. In precedenza ci sarà un altro incontro di doppio con la presenza dei fratelli Bob e Mike Bryan che smetteranno di essere una coppia per un giorno per unirsi ad Eugenie Bouchard e Asia Muhammad. In un’esibizione che ricorda lo stile dell’All Star Game Nba, ci sarà anche una prova di servizio con la presenza dei due statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Prevista la presenza di diverse celebrities, tra cui atleti iberici come l’ex cestista Pau Gasol e la sincronetta Ona Carbonell, ma anche Colin Kaepernick, Cooper Kupp, Puka Nacua e Matthew Stafford della Nfl. Per il mondo del cinema ci saranno Catherine Zeta-Jones e suo marito Michael Douglas, e Charlize Theron. Atteso ovviamente anche il padrone di casa, il Kid di Las Vegas Andre Agassi, nato e cresciuto nel deserto del Nevada dove attualmente risiede insieme alla moglie Steffi Graf.