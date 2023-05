Musetti-Ymer domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Mikael Ymer nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio sulla carta morbido per il carrarino, che da qualche settimana a questa parte sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo l’inizio di stagione da incubo. Partirà ampiamente favorito contro lo svedese. Quest’ultimo è un giocatore regolare ma poco pesante con i propri colpi per poter impensierire l’azzurro sulla distanza dei cinque set.

Musetti, tuttavia, dovrà prestare particolare attenzione alle trame dello scandinavo, capace di produrre tennis con tutti i colpi. I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera. Lo scorso anno nel primo turno di Rotterdam (cemento indoor) fu Lorenzo ad imporsi in tre set abbastanza tirati. Il giovane italiano proverà ancora una volta ad avere la meglio contro Ymer. Nel mirino un secondo turno contro uno tra il gigante tedesco Oscar Otte oppure il russo Alexander Shevchenko, già visto all’opera contro Sinner sui campi del Foro Italico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI