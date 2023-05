Arnaldi-Galan domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniel Elahi Galan nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il sanremese è riuscito ad evitare le qualificazioni grazie agli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi mesi sul circuito maggiore. Davanti a lui troverà l’esperto colombiano, ormai da tanti anni abituato a disputare questo tipo di eventi. I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera.

Lo scorso anno il sudamericano prevalse in due set lottati nel turno decisivo del tabellone cadetto degli US Open. Arnaldi, nonostante l’ultimo infelice scontro diretto, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro proverà a replicare sul rosso francese i progressi mostrati negli ultimi importanti appuntamenti. In palio un secondo turno difficile ma non impossibile contro uno tra il canadese Denis Shapovalov oppure lo statunitense Brandon Nakashima. Dopo il terzo turno di Madrid ed il secondo al Foro Italico, il giovane italiano vuole ancora continuare a stupire.

