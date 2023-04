Musetti-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nel penultimo atto dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana. Prima semifinale dell’anno per l’azzurro, che hai quarti ha potuto beneficiare del forfait per affaticamento del connazionale Jannik Sinner. Adesso il faccia a faccia con il greco, che non ha concesso alcun set nelle sue prime tre uscite sul suolo iberico.

I due si incontrano per la quarta volta in carriera, con l’ateniese in vantaggio per 3-0 negli scontri diretti (ben due a livello sempre di semifinale). Musetti, tuttavia, almeno sul rosso ha sempre dimostrato di possedere il livello per poter fare partita alla pari con il numero cinque del ranking mondiale. In palio per il giovane carrarino la finale. Qui, in caso di impresa contro l’ellenico, si scontrerebbe con uno tra l’idolo di casa Carlos Alcaraz oppure il britannico Daniel Evans.

Musetti e Tsitsipas scenderanno in campo oggi (sabato 22 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sulla Pista Rafa Nadal con inizio fissato non prima delle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Musetti e Tsitsipas garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.