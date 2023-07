Musetti piega Kovalik ad Amburgo e conquista i quarti di finale

Musetti vince su Kovalik e conquista i quarti di finale ad Amburgo. La partita, prima rimandata per pioggia, poi sospesa ieri sera per oscurità, ha visto una propria conclusione questo pomeriggio. Musetti, che non è risultato essere nella sua forma più brillante, è riuscito a vincere gli ultimi due set 6-2 e 6-4. Il primo set è invece stato vinto da Kovalik per 6-3, ma lo slovacco è apparso poco costante durante il match. Vincendo, Musetti ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale.

Durante il primo set, Musetti parte propositivo contro un Kovalik non particolarmente aggressivo. L’italiano colleziona tre palle break, ma non riesce a sfruttarne nemmeno una. La svolta del set arriva sul game del 3-3, quando lo slovacco ritrova la scintilla inizialmente persa e conquista il game dopo diverso tempo. Successivamente, Kovalik ottiene due palle break che riesce a sfruttare e conquista il 5-3, seguita dalla vittoria del primo set. L’italiano si trova inaspettatamente in difficoltà contro il lucky loser, quando inizialmente era stato dato come favorito.

Il secondo set vede però vede un Musetti nuovamente in forma, che in breve tempo si porta in vantaggio fino a raggiungere il 4-1. Improvvisamente però la partita, che si teneva sul secondo campo primo di illuminazione, viene sospesa per oscurità. Il gioco riprende il pomeriggio successivo, con Musetti in campo ancor più concentrato e che permette poco spazio all’avversario, soprattutto al servizio. In pochi minuti, l’italiano vince il secondo set per 6-2 e dunque la partita si riduce al terzo e ultimo set.

Nell’ultima frazione di partita, Kovalik conquista tre palle break sul 2-2, senza riuscire a sfruttarle. Lo slovacco però sembra aver riguadagnato la fiducia assente nella ripresa e riesce a conquistare il break del 4-3. Musetti tenta di non lasciare spazio durante il servizio, ma non mancano gli errori e le palle break non sfruttate. Dopo un momento di difficoltà però l’azzurro si riprende, guadagnando prima il 4-4 e poi il 5-4. Sul finale, arrivano tre match point in favore dell’italiano, che riesce a chiudere la partita vincendo il set 6-4.