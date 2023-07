F1 GP Belgio Spa 2023, Leclerc: “Speriamo di essere competitivi, sono ottimista”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, è intervenuto in conferenza stampa in vista del GP del Belgio 2023 di F1: “Ci auguriamo di essere competitivi nel weekend. Abbiamo lavorato parecchio, perciò sono ottimista, anche se in condizioni di metà asciutto e metà bagnato faccio fatica“. Il monegasco della Ferrari ha poi aggiunto: “Sia in qualifica che in gara saremo chiamati a concentrarci sui piccoli dettagli che potrebbero avere una conseguenza sui risultati. Stiamo facendo il massimo per tornare a un buon livello e mi sento di dire che siamo piuttosto veloci“.