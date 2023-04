Mbappé: “Vorrei giocare le prossime Olimpiadi. Non se però se mi vorranno”

Kylian Mbappé vuole partecipare alle prossime Olimpiadi che si terranno in quel di Parigi nel 2024. Il fenomeno francese del PSG in un’intervista all’ ha dichiarato il suo desiderio che per la sua realizzazione dovrà passare nei pensieri e nella testa di altre persone.

Queste le parole di Mbappé: “Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Poi non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco. La verità è che non mi forzerò a farle, nel senso che non obbligherò nessuno. Se la gente non vuole che le faccia, significa che non dovrò farle. Ma naturalmente sarebbe un sogno giocare le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono quello che voglio ottenere nella mia carriera, rappresentano il DNA dello sport, è l’evento che riunisce il mondo, le passioni e tutte le persone. È stato guardando i Giochi Olimpici di Londra del 2012 che mi sono reso conto dell’importanza di questa competizione globale“.