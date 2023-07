Musetti-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Laslo Djere nei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Il carrarino, dopo l’agile successo all’esordio contro il qualificato svedese Elias Ymer, ha faticato molto più del dovuto agli ottavi per prevalere nei confronti del lucky loser slovacco Jozef Kovalik. Adesso urge alzare l’asticella contro il serbo, reduce dalla vittoria in tre set contro l’argentino Guido Pella. Musetti partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Non sarà facile, però, contro il nativo di Senta, che si trova avanti per 5-2 nel computo degli scontri diretti. Il campioncino azzurro si è aggiudicato quello più recente lo scorso fine ottobre sul cemento outdoor di Napoli (in quel caso si trattava di un ottavo di finale. Djere, tuttavia, ha vinto tutti e quattro quelli disputati sul rosso, segno evidente che servirà la migliore versione di Musetti per continuare nella difesa del titolo portato a casa nella scorsa edizione.

Musetti e Djere scenderanno in campo oggi (venerdì 28 luglio). I due giocatori sono pianificati come come primo incontro della giornata sul Campo M1 con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Musetti e Djere attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.