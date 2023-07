I risultati delle batterie di venerdì 28 luglio ai Mondiali 2023 di Fukuoka, dove prosegue il programma del nuoto in vasca. Per l’Italia arrivano buone notizie da Simona Quadarella, che ha staccato il pass per la finale degli 800 metri stile libero. L’azzurra ha chiuso le batterie con il sesto tempo, in una gara dove sembra tutto aperto alle spalle della marziana Katie Ledecky che con il crono di 8.15.60 sembra aver già messo in chiaro le cose. Quadarella ha nuotato in 8.21.65, in linea con i tempi delle altre avversarie visto che alle spalle di Ledecky le migliori sono state la cinese Li (8.20.51) e l’australiana Fairweather (8.21.08). Insomma, per la medaglia non sarà facile ma si può fare.

Chi invece ha deluso è Federico Burdisso, eliminato nelle batterie dei 100 metri farfalla con un 51.98 che vale il ventesimo posto e quindi l’esclusione dalla semifinali. Appena dietro l’altro azzurro, Piero Codia, che non è andato oltre il ventunesimo posto con il crono di 52.01. Miglior tempo in batteria per l’australiano Temple, capace di nuotare le due vasche in 50.76. Segnali poco incoraggianti soprattutto in vista della staffetta mista in programma nell’ultima giornata di gare. Semifinale raggiunta invece da Margherita Panziera nei 200 dorso femminili: dopo una prima metà gara tutt’altro che esaltante, l’azzurra si è parzialmente riscattata nel finale archiviando l’undicesimo tempo complessivo in 2.10.90. La migliore del lotto è stata la statunitense Smith, che con il tempo di 2.07.24 partirà con i favori del pronostico. Bilancio misto nei 50 stile libero maschili: Leonardo Deplano avanza in semifinale mostrando margini di miglioramento con il quattordicesimo tempo (21.99), niente da fare per Lorenzo Zazzeri che è trentesimo con il suo 22.28. Miglior tempo per l’australiano McEvoy in 21.35.

Un’altra speranza di medaglia potrebbe arrivare dalla staffetta 4×200 stile libero maschile, con l’Italia che si è qualificata per la semifinale di questo pomeriggio grazie al terzo tempo in semifinale. Il quartetto composto da Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola ha chiuso con il tempo di 7.06.12 alle spalle di Australia e Stati Uniti. Gran Bretagna, Francia, Corea del Sud, Germania e Brasile le altre qualificate, con le prime che potrebbero cambiare formazione. Gli azzurri ci proveranno, ma servirà un’altra grande prova.