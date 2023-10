Musetti-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Grigor Dimitrov nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Serve una scossa al carrarino, che sui campi della capitale francese è chiamato a difendere i quarti di finale conquistati durante la passata edizione. L’urna gli ha riservato un avversario molto in forma come il veterano bulgaro, recente semifinalista nell’altro evento ‘Mille’ di Shanghai.

I due si sono incontrati la scorsa settimana a Vienna (sempre nel match d’esordio), con Dimitrov che si è aggiudicato la contesa in due parziali. Le quote dei bookmakers, infatti, favoriscono di gran lunga l’ex top ten. Musetti può fare leva sull’altro precedente vittorioso ai danni del nativo di Haskovo, quello disputato nel 2021 ai quarti di finale del torneo ATP 500 messicano di Acapulco (cemento outdoor). Il vincitore otterrà il pass per il secondo turno. Qui si troverebbe di fronte il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie, recentissimo finalista contro Jannik Sinner nella capitale austriaca.

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-DIMITROV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Dimitrov scenderanno in campo oggi (lunedì 30 ottobre). I due giocatori sono pianificati come sesto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Court 1, al termine dell’altro match di primo turno tra il lucky loser australiano Jordan Thompson ed il qualificato giapponese Yoshihito Nishioka. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto parigino di Lorenzo Musetti fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.