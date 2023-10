Empoli-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Atalanta, valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Gli azzurri di Andreazzoli sono di nuovo in fiducia dopo la bella e convincente affermazione di sette giorni fa al Franchi contro la Fiorentina. Un Caputo in gran forma ora vuole guidare i suoi verso un’altra vittoria. I bergamaschi finora sono stati molto incostanti in trasferta, con due vittorie alternate a tre sconfitte. La sfida è in programma oggi, lunedì 30 ottobre, alle ore 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.