Masters 1000 Montecarlo 2023, Leclerc sugli spalti assiste alle finali (VIDEO)

Come fatto vedere all’account Twitter TennisTV, Charles Leclerc è sugli spalti del Court Rainier III per assistere alle finali del Masters 1000 di Monte-Carlo. Attualmente è in corso l’ultimo atto del torneo di doppio, mentre, alle ore 14:30, Andrey Rublev e Holger Rune si daranno battaglia per il prestigioso trofeo del singolare.