Champions League, Orsato arbitrerà Chelsea-Real Madrid

La Uefa ha designato il fischietto italiano Daniele Orsato per Chelsea-Real Madrid, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 in programma a Stamford Bridge martedì 18 aprile alle ore 21. Non solo il derby tricolore tra Napoli e Milan, ma un po’ di Italia sarà presente anche in Inghilterra per un’altra grande serata di Champions. All’andata gli spagnoli di Carlo Ancelotti si sono imposti per 2-0, ed ora i Blues potranno contare sui propri tifosi per cercare di ribaltare il risultato. Insieme a Orsato ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Mariani, mentre in VAR Room siederanno Irrati e Valeri, quest’ultimo in veste di AVAR.