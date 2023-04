Inter: in caso di tracollo con il Benfica Inzaghi sarà esonerato

La panchina di Simone Inzaghi è sempre più appesa ad un filo. Dopo la sconfitta interna con il Monza, l’undicesima di un campionato ampiamente insufficiente, la misura è colma. A salvare il tecnico piacentino c’è la Champions League ed un appuntamento con il Benfica che può regalare la semifinale della massima competizione europea. L’Inter, mercoledì a San Siro, ospita i lusitani avanti 2-0 frutto delle reti di Barella e Lukaku al Da Luz. In caso di rimonta dei portoghesi l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri finirà la sera stessa e l’Inter, con tutta probabilità, avrà un traghettatore per terminare la stagione e cercare di agguantare il quarto posto in campionato.

Se invece, come si augura la società, l’Inter dovesse riuscire a difendere il 2-0 dell’andata e qualificarsi per la semifinale di Champions League allora Inzaghi rimarrà sulla panchina dell’Inter, con tutta probabilità, sino a fine stagione. Anche se sarà fondamentale vincere domenica ad Empoli per ripartire in campionato ed invertire una rotta ampiamente deficitaria che vede i nerazzurri scivolati al quinto posto in classifica (in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sul caso plusvalenze Juventus). Dopo la partita e dopo le interviste di rito, Inzaghi si è intrattenuto a lungo la dirigenza per analizzare l’ennesima sconfitta in campionato che adesso fa scattare l’allarme rosso. Il quarto posto è sempre più a rischio, uno scenario che sino a qualche settimana fa sembrava impensabile.