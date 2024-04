Medvedev si racconta: “Sono una persona completamente diversa fuori dal campo”

Daniil Medvedev ha concesso una lunga intervista al portale russo M-Sport, in cui ha affrontato diversi temi. “Sono una persona completamente diversa dentro e fuori dal campo – ha detto il numero 4 Atp -. Non avendo un aspetto competitivo nella mia vita personale, non gareggio con nessuno e non ho voglia di farlo, vivo più tranquillo. Mi concentro su me stesso, su come posso vivere meglio per me stesso e la mia famiglia. In campo, questa concentrazione va ben oltre. In fondo forse è proprio questo il mio problema, che lì non riesco a concentrarmi solo su me stesso e divento una persona completamente diversa“. Il tennista ha poi rivelato: “Penso che lavorare con uno psicologo, un buon allenatore e la squadra intorno a me mi abbia aiutato. E infine, invecchiando, ho più vittorie e più sconfitte. Più partite ho alle spalle con qualsiasi risultato, meglio capisco che la vita non finisce con il tennis. È una parte molto importante e cerco di fare il meglio che posso, ma alla fine della partita, che tu vinca o perda, niente può essere cambiato. Il mio obiettivo principale è, quando avrò finito la mia carriera, sapere di aver fatto tutto quello che potevo“.

Medvedev ha poi accennato al rapporto con i suoi connazionali: “Ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Non solo io e Andrey, ma anche Khachanov e Safiullin. Eravamo in campo l’uno contro l’altro da quando avevamo 10 anni, ma non ricordo nessun momento negativo tra noi quattro, abbiamo fatto tanta strada insieme, ci siamo incontrati in tornei diversi, in situazioni diverse, alcuni hanno fatto un po’ meglio, altri un po’ peggio, ma questo non ha assolutamente influenzato il nostro rapporto. Alla fine credo e spero che queste amicizie dureranno per sempre“. Poi sulla polemica tra Rublev e il guardalinee a Dubai: “Ne abbiamo parlato molto con diversi tennisti. Penso che in un certo senso nessuno abbia fatto la cosa giusta, dato che Andrey stesso sa che non vale la pena urlare al giudice. Se non fosse stato squalificato, allora chiunque si sarebbe sentito legittimato a farlo. Ma la squalifica è una storia seria. Di solito comporta la detrazione automatica di punti e la perdita di denaro. In questa situazione, il supervisore dovrebbe guardare il replay e decidere da solo cosa fare. Perché questa è una situazione troppo complicata per decidere senza vedere alcun replay“.

Medvedev ha poi risposto alla domanda su chi sia il suo preferito: “Non ho mai avuto un idolo o un tennista preferito, perché ho sempre voluto andare e vincere a modo mio. Rispetto Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal e Andy Murray per molte cose. Sono cresciuto guardando il loro tennis. Ci sono tanti tennisti che ho amato per vari motivi. Ma non posso evidenziarne solo uno. Stilisticamente dirò che per certi versi sono più simile a Novak quando era più giovane. Penso che il suo tennis sia diverso adesso rispetto all’inizio della sua carriera. Rafa è mancino e Roger ha giocato un tennis molto diverso dal mio. Quindi direi Djokovic“. Infine sulle interferenze del pubblico durante le partite, Medvedev ha dichiarato: “Ho sempre detto che non ho paura se tifano qualcun altro. Questo è normale, è lo sport. Alcuni ricevono più sostegno, altri meno. Ma nel tennis è consuetudine non applaudire prima della seconda di servizio o dopo un doppio fallo. È successo in diverse partite e mi offendo sempre quando succede“.