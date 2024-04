Tennis, Rafa Nadal in campo a Barcellona per allenarsi: nel mirino il torneo della prossima settimana

Lasciano ben sperare le immagini che giungono da Barcellona, dove Rafa Nadal si è allenato presso il circolo che la prossima settimana ospiterà l’Atp 500. Il tennista spagnolo, che non gioca un match ufficiale da gennaio, sperava di rientrare per la stagione su terra rossa ma non è riuscito a farcela a Monte-Carlo e ha dato forfait. Si augura invece di esserci per uno dei tornei a lui più cari, dove addirittura il campo principale porta il suo nome. Al momento non c’è ancora nessuna certezza, se non che Nadal farà tutto il possibile per essere ai nastri di partenza dell’Atp di Barcellona. La condizione d’obbligo, però, è sentirsi pronto ed essere competitivo.

Salta Rafa Nadal a la pista del CT Barcelona con la intención de probarse para el Godó que arranca esta misma semana @JugoneslaSexta @elchiringuitotv pic.twitter.com/xO8cZqoshO — Marc Fuster (@mfuster) April 10, 2024