Medvedev-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Daniil Medvedev se la vedrà contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Impegno non agevole per la terza forza del tabellone. Il bombardiere polacco, infatti, è storicamente un cliente molto scomodo, trovandosi in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti per 3-2. Il russo, inoltre, non è in condizioni fisiche ottimali e nel corso del torneo ha lasciato per strada ben quattro set ai suoi avversari. Gli servirà alzare notevolmente il livello del suo tennis per avere la meglio nei confronti di Hurkacz, reduce dalla convincente vittoria conquistata agli ottavi contro la wild card transalpina Arthur Cazaux. Medvedev, finalista da queste parti nel 2021 e nel 2022, vuole guadagnarsi il pass per il penultimo atto, dove eventualmente troverebbe uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz oppure il teutonico Alexander Zverev.

Medvedev e Hurkacz scenderanno in campo oggi (mercoledì 24 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 03.30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Medvedev e Hurkacz. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.