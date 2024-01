Noskova-Yastremska oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Linda Noskova se la vedrà contro Dayana Yastremska nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Occasione della vita per entrambe le giocatrici, giunte a questo punto del torneo contro ogni pronostico e determinate a sognare ancora. Noskova ha sconfitto al terzo turno la numero uno al mondo Iga Swiatek per poi beneficiare del ritiro di Svitolina, approdando dunque ai quarti riposata. Yastremska è invece partita dalle qualificazioni e, tra le avversarie sconfitte, spiccano Vondrousova e Azarenka, entrambe campionesse slam. Secondo i bookmakers sarà la ceca a scendere in campo con i favori del pronostico: poco male per Yastremska, già capace più volte di vincere match a Melbourne da sfavorita.

Noskova e Yastremska scenderanno in campo oggi (mercoledì 24 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match sulla Rod Laver Arena, con inizio fissato non prima delle ore 02.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Noskova e Yastremska. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.