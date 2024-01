Highlights e gol Angola-Burkina Faso 2-0: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights e i gol di Angola-Burkina Faso 2-0, match valido per la Coppa d’Africa 2024. Grande gioia per le Antilopi nere, che con il successo per 2-0 si prendono il primo posto nel girone. Mabululu sblocca la sfida al 36′, nel finale Zini arrotonda il risultato. Burkina Faso qualificata come seconda. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.