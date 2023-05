Medvedev-Hanfmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Daniil Medvedev se la vedrà contro Yannick Hanfmann nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il russo è in grande fiducia. Da qualche settimana a questa parte, infatti, sta esprimendo il miglior tennis della carriera a livello di rosso. È lui l’indiziato numero uno per giungere in semifinale, dove se la vedrebbe contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il croato Borna Coric.

Medvedev, però, dovrà essere bravo a non sottovalutare il bombardiere tedesco, reduce da sei match vinti consecutivamente tra qualificazioni e tabellone principale. Tra i due sarà il primo scontro diretto. La terra rossa potrebbe favorire le traiettorie del teutonico. Il campione sovietico, tuttavia, sembra aver raggiunto ottima consapevolezza di poter far bene anche su una superficie apparentemente ostile. Lo ha ampiamente dimostrato soprattutto il successo in due set ottenuto agli ottavi di finale ai danni del tedesco Alexander Zverev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Medvedev e Hanfmann scenderanno in campo oggi (giovedì 18 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Medvedev e Hanfmann fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.