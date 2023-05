Giro d’Italia 2023, dodicesima tappa Bra-Rivoli oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023, che propone la Bra-Rivoli di 179 chilometri. Un finale in circuito e la salita di Colle Braida dovrebbero evitare una volata di gruppo, con il plotone che potrebbe anche lasciare spazio alla fuga di giornata. Attenzione però alle sorprese, in un Giro che ogni giorno sta riservando novità inattese. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

DODICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO D’ITALIA 2023: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della dodicesima tappa è prevista per le ore 12:45 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo di Rivoli è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:29 sulla base delle previsioni sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue dalle 14) che su Eurosport, ma anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA