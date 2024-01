Medvedev-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Daniil Medvedev se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Reduce dal successo al quinto set contro Ruusuvuori in un match folle terminato in piena notte, il tennista russo torna in campo per andare a caccia della seconda settimana. Sulla sua strada trova il canadese Auger-Aliassime, che ha vinto due match non scontati contro Thiem e Grenier ma non ha minimamente convinto. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente Medvedev, il quale ha vinto tutti e 6 i precedenti, tra cui uno proprio a Melbourne due anni fa rimontando uno svantaggio di due set a zero.

Medvedev e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi, sabato 20 gennaio. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro sulla Margaret Court Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di Medvedev nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.