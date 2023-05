Matteo Berrettini: “Non sono pronto per il Roland Garros, torno a Stoccarda”

Matteo Berrettini sarebbe alle prese con un infortunio agli addominali, e dopo aver dato saltato la partecipazione agli Internazionali d’Italia, non sarà presente neanche al Roland Garros. “Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno al toru sarà sull’erba all’Open di Stoccarda”, ha annunciato in un post sul proprio profilo Instagram.