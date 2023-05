Zappacosta in gol dalla distanza, Atalanta prima per reti da fuori area: 11 sigilli

L’Atalanta risponde al gol del vantaggio del Verona con Davide Zappacosta. L’ex laterale del Chelsea si è messo in proprio, prima di scambiare con Muriel e calciare in rete dal limite dell’area con un gran destro a giro al 22′. Un gol che conferma la specialità della casa per la squadra di Gasperini. L’Atalanta infatti è la formazione che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato. Ben 11 i gol dalla distanza per i bergamaschi. Queste reti sono state realizzate da ben otto calciatori diversi, l’unico con più di un gol dalla distanza è Teun Koopmeiners (tre), mentre Zappacosta si era già concesso una rete dalla distanza contro lo Spezia due settimane fa.