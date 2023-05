Calcio Paralimpico e Sperimentale, finale nazionale a Coverciano con i messaggi di Mancini e Bonucci

di Michele Muzzarelli 20

Finali nazionali a Coverciano in questo weekend per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, che manda in scena le fasi conclusive del torneo “Il calcio è di tutti”. Sono 450 gli atleti presenti sui campi federali, per sfide di calcio a 7 che hanno attirato oltre 1000 persone tra amici e parenti. Un evento importante, che ricorda come lo sport sia un potente strumento di inclusione e integrazione senza barriere. Con i loro rispettivi messaggi sono intervenuti anche il ct Roberto Mancini e Leonardo Bonucci. “Do il benvenuto – ha spiegato la voce del commissario tecnico, diffusa dagli altoparlanti – a tutti gli atleti e a tutte le squadre della DCPS. Dovete essere orgogliosi del vostro percorso che vi ha portati fino a Coverciano. Tutte le squadre della Divisione hanno dimostrato ogni settimana i veri valori dello sport: no a ogni barriera, perfetta integrazione e fair play. Un grande in bocca al lupo, buon divertimento e ricordatevi che il calcio è di tutti!”.

Bonucci invece ha inviato un videomessaggio: “Nello sport e quindi anche nel calcio devono essere eliminate tutte le barriere esistenti, e questo grande lavoro che sta portando avanti la Federazione è solo l’inizio di un lungo percorso. In bocca al lupo a tutti e un grande abbraccio!”. Per la giornata di domani, che concluderà l’evento, sono attesi anche il presidente Figc Gabriele Gravina e il presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Franco Carraro. Con un videomessaggio interverrà anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Le squadre del torneo si sfidano su campi da calcio a 7 e sono divise in tre livelli, in base al grado di disabilità intellettiva degli atleti.