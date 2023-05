Matteo Berrettini al Met Gala: è la sua seconda partecipazione (FOTO)

di Redazione 64

Tra i campioni sportivi presenti al Met Gala 2023, c’era anche Matteo Berrettini. Si tratta della seconda partecipazione per il tennista azzurro all’evento organizzato ogni anno da Vogue al Metropolitan Museum of Art di New York. Berrettini ha sfoggiato un elegante outfit total black firmato Boss, il brand di cui è testimonial. Assente alla serata la sua nuova fidanzata Melissa Satta, presente con lui a New York. Di certo, Berrettini non ha sentito nostalgia di casa. Al suo fianco c’era l’amico e attore Alessandro Borghi, che in questi giorni si trova a New York per promuovere il suo ultimo film, ‘Le Otto Montagne’.